Uçaktan düşen Afgan’ın kimliği belli oldu! Son mesajı yürek burktu

Tüm dünya Taliban’ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’dan gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. Kabil Havalimanı'nda ABD'ye ait tahliye uçağının iniş takımlarına binerek kaçmaya çalışırken yere düşerek ölenlerin görüntüleri adeta kan dondurdu. Dünyanın konuştuğu yürek burkan görüntülerdeki bir kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden tanınmış ismin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden kaçabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı.

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

19 yaşındaki Anwari'nin Facebook 'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Gelecek vaat eden futbolcunun ölümünün doğrulanmasının ardından arkadaşları ve takım arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Anwari'nin ülkenin prestijli Fransız okullarından birine gittiği ve milli takıma ilk olarak 16 yaşında çağrıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden diğer iki kişinin ise kardeş olduğu ortaya çıkmıştı. 16 ve 17 yaşında olan çocukların Kanada ve ABD'ye yerleşme hayali ile bu girişimde bulundukları belirtilmişti.

8 kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına akın eden grubun arasına karıştığı öğrenilmişti. (SABAH)