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Uçaktan 5 milyon dolar çalındı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 10:03 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 10:04

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Viracopos Havaalanı'ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon dolar silahlı soyguncular tarafından çalındı.


Brezilya Federal Polisi, Sao  Paulo'dan İsviçre’ye gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı  soyguncular tarafından çalındığını duyurdu
 
Federal Polis, en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer  bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı.
 
 
Kargo uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz  hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre’nin Zürih şehrine gönderilmek üzere  uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar.
 
Viracopos Havaalanı yetkilileri de soygun sırasında ölen ya da  yaralanan olmadığını açıkladı.
 
Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
  
 
 
 
 
 

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