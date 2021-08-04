Uçakta dehşet! Tacizciyi böyle durdurdular

ABD'de Philadelphia'dan Miami'ye giden bir uçakta yaşananlar dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medya bunu konuşuyor. Hem taşkınlık yaptı hem de iki kadını taciz etti. Diğer yolcuların kabusu oldu. Uçaktaki görevliler başa çıkamadı, çareyi bu yöntemde buldu.

ABD'de yaşanan bir olay tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Güvenlik açısından çok sıkı kuralların olduğu havacılık talimatnamelerindeki neredeyse bütün kuralları çiğneyen bir erkek yolcu uçaktaki herkesin kâbus dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Akılalmaz olay, Frontier Airlines şirketinin Philadelphia-Miami uçuşunda yaşandı.

Reuters'ta yer alan habe göre, Maxwell Berry isimli yolcu, 2 kadın uçuş görevlisini taciz etti ve diğer bir erkek personele yumruk attı.

Yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirilen Berry, uçak koltuğuna koli bandıyla bantlandı.

22 yaşındaki Berry uçak yere iner inmez saldırı suçundan gözaltına alındı. NBC televizyonunun yaptığı yayında verilen bilgilere göre saldırgan yolcu bir kadın uçuş görevlisinin göğsünü, bir diğerininse kalçasını avuçladı. Bununla da yetinmeyen adam bir erkek personeli de yumrukladı.

Olaya karışan uçuş görevlilerinin hava yolları prosedürü gereği ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada ise olay kınandı ve saldırıya uğrayan personel dahil tüm uçuş görevlileri için destek vurgusu yapıldı.