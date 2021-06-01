Uçaklar havalandı! 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen hava harekatı kapsamında 8 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021