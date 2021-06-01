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Uçaklar havalandı! 8 terörist öldürüldü

01 Haziran 2021 Salı - 13:19 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 13:23

Milli Savunma Bakanlığı, "Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen hava harekatı kapsamında 8 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
 
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
 
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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