Uçaklar havalandı! 8 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr