Uçak seferleri iptal mi? Uçak bileti olan yolcular seyahat kısıtlamasından muaf mı, uçak seyahatleri yasaklandı mı iptal mi 2021?

Seyahat yasağı kararının alınmasının ardından uçak ile seyahat yapacaklar, hava yolu şirketlerini aramaya uçak seferlerinin iptal edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. Peki, uçak seyahatları yasaklandı mı? Uçak bileti olan ne yapacak?

Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından Ramazan ayı için 2 haftalık yeni tedbirler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat kısıtlamasının yeniden uygulanacağını duyurdu. Yasak kararının ardından 'uçakla şehirler arası seyahat yasak mı, uçak seferler iptal mi? Uçak bileti olan kısıtlamadan muaf mı? sorularına yanıt arıyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları ve Pegasus'dan açıklama geldi.

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: “Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Pegasus’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da:“14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler” dendi.