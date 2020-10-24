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Uçak kazasında ölen pilota acı veda...
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın içerisinde bulunan pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart son yolculuğuna uğurlandı. Nart'ın mezuniyet brövesi de namaz kılınırken yanına koyuldu.
Büyükçekmece, Hezarfen Havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen eğitim uçağında bulunan pilotaj 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart yaralı olarak kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.