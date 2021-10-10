Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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- Uçak kazası sonrası Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Uçak kazası sonrası Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
10 Ekim 2021 Pazar - 18:02 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 18:02