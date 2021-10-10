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Uçak kazası sonrası Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

10 Ekim 2021 Pazar - 18:02 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 18:02

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Rusya başsağlığı
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