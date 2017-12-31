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Üç prens emekli edildi, ülke karıştı

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 9:47 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 10:03

Ürdün'de, üç prens ordudan erken emekliye sevk edildi. Ortamın gerildiği ülkede üç prens hakkında asılsız iddia ortaya atan kişi ve taraflar hakkında adli kovuşturma başlatılacağı uyarısında bulunuldu.


Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan Kraliyet Divanının  açıklamasında, Kral 2. Abdullah'ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan  erken emekliye sevk edilmesi ile ilgili asılsız iddialar ortaya atanlar hakkında  adli kovuşturma başlatılacağı kaydedildi.
 
Kral 2. Abdullah'ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli  kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin  Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.
 
Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi  bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal  bir durum olduğunu belirterek "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi  orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere  getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler  doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
 
Kral 2. Abdullah, geçen hafta kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile  amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiş,  yayımladığı mesajda görevlerinden ötürü prenslere teşekkür ederek "Ürdün Silahlı  Kuvvetleri, gücünü arttırmak için kapsamlı bir gelişme ve yeniden yapılanma  süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.
 

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Ürdün Kral Abdullah Prens
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