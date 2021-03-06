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Üç PKK'lı terörist iki milyon dolarla yakalandı

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 19:09

Türkiye-Suriye sınır hattındaki Çobanbey'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen yaklaşık 2 milyon dolarla yakalandı.


Suriye'nin kuzeyinde görev yapan güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK'ye aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi yaklaşık 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi.
 
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı.
 
Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.
 

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Türkiye-Suriye PKK/YPG Çobanbey
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