Üç ödeme birden yapılacak! Bakan duyurdu

Yüz binlerce kişi yararlanacak. Yani destek ödemesi geliyor. Nakit ödeme yapılacak. 2 milyon hane yararlanacak. Ödeme miktarı bin 1100 lira olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI BAŞLATILDI

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını ifade etti.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

e-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLECEK

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğinin altını çizdi.

ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YAPILACAK

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.