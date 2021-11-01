Üç Kuruş 'Neşe' Aylin Engör kimdir, kaç yaşında, nereli?

Üç Kuruş dizisi konusu kadar oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizide Neşe karakterine yer veren oyuncu Aylin Engör sosyal medyada merak edildi. Peki, Aylin Engör kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aylin Engör hangi dizide oynadı?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve'nin (Aslı Gürbüz) hizmetçisi Rachel (Reyçıl) rolünde tanınan Aylin Engör şimdilerde en son Çukur dizisinde Cennet karakterine hayat verdi. Çukur’un devam dizisi Üç Kuruş’ta Neşe karakteri Aylin Engör kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aylin Engör hangi dizide oynadı?

AYLİN ENGÖR KİMDİR?

Aylin Engör, Yarı Tayland'lı yarı Türk’tür. 1991 doğumlu olan Aylin Engör 29 yaşındadır. Daha önce Firuze ve Galip Derviş dizilerinde rol alan Aylin Engör, 160 cm boyunda ve 48 kilodur. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Rachel rolüyle tanındı.

Aylin Engör Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden okudu ve oradan mezun olduktan sonra dizilerde oynamaya başladı. Beykent Üniversitesi'nden sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon eğitimi aldı.