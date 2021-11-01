Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?

Üç Kuruş nerede çekiliyor, Üç Kuruş Çıngıraklı neresi ve nerede? Show Tv’nin yeni dizisi Üç Kuruş’un çekildiği yer diziyle birlikte merak ediliyor. Çukur dizisi Balat’ta çekiliyordu. Çukur dizisinin devamı niteliğinde olan Üç Kuruşun çekildiği yer araştırılıyor. Peki, Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı gerekte var mı?

Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı? Üç Kuruş dizisi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı, dizide Çıngıraklı olarak geçen mahalle merak konusu oldu. Peki, Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinin çekildiği yer ve tüm detaylar...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler birçok farklı ilçede yapılırken öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.