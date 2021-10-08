Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Üç Kuruş Dizisi merakla bekleniyor. Tanıtımıyla ilgi çekmeyi başaran dizinin başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un paylaştığı diz Çukur’dan sonra boşalan yeri dolduracak. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? İşte Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

Üç Kuruş dizisinin başlayacağı tarih, dizinin tanıtım videosundan sonra merakla bekleniyor. Üç Kuruş’un başrolünde yer alan Uraz Kaygılaroğlu’nun dikkat çeken değişimiyle beğeni toplarken, Üç Kuruş ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arayanların sayısı arttı. İşte Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk fragmanı yayınlanan ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim’in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ Sinan Öztürk üstleniyor.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.