Üç Kuruş dizisi henüz yayınlanmadan dikkatleri çekti. Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi Show TV ekranında izleyicisiyle buluşacak. Dizi oyuncu kadrosu ve karakterleri ile şimdiden sorgulanan dizinin başrollerinde Uraz Kaygılraoğlu ve Ekin Koç ile Nesrin Cevadzade ve Aslıhan Malbora gibi isimler de yer alıyor. Peki, Üç Kuruş bugün mü, Üç Kuruş bu akşam var mı? Üç Kuruş yayın tarihi…

Üç Kuruş bugün mü, Üç Kuruş bu akşam var mı? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu sorgulanıyor. Yayımlanan ilk bölüm tanıtımları ile diziseverlerden tam not alan Üç Kuruş dizisi konusu dışında oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Üç Kuruş dizisinde Roman mahallesinin koruyuculuk görevini üstlenen Kartal ve Organize Şube'nin gözü kara komiseri Efe arasındaki kovalamaca bir cinayet vakası ile ters yüz oluyor. İşte Üç Kuruş yayın tarihi…

ÜÇ KURUŞ BUGÜN MÜ, ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranında başlıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)



Diren Polatoğlulları (İrfan)



Nesrin Cevadzade (Bahar)



Aslıhan Malbora (Leyla)



Nursel Köse (Neriman)



Civan Canova (Oktay)



Ercan Kesal (Halit)



Mustafa Kırantepe (Ruşen)



Uğur Yıldıran (Sesu)



Umutcan Ütebay (Şahin)



Damla Makar (Halide)



Melissa Yıldırımer (Nesrin)



Aytaç Uşun (Batuhan)



Cenk Kangöz (Mesut)



Alişan Uğur (Konyalı)



Burak Altay (Bülent)



Muttalip Müjdeci (Sahir)



Asena Girişken (Perihan)



Tuğçe Yolcu (Hazal)



Aylin Engör (Neşe)



Volkan Kıran (Kamil)