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Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

09 Ocak 2018 Salı - 1:35 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 1:35

İspanya'da bir mahkum, üç farklı doktorun tarafından öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.


İspanya'da bir mahkum, üç farklı doktorun tarafından öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.

Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı.

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeycek kadar yavaşlıyor.

Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı.

Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

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