Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihi nasıl başlar, çekilecek tesbihler nelerdir? Üç aylar başlangıcı-tesbihatı

Üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak devam edecek üç aylar konusu hakkında araştırmalar da başladı. Üç aylarda hangi tesbihlerin çekileceği, nasıl bağlanacağı, çekilen teşbihlerin nasıl bağışlanacağı gibi sorulara yanıt aranıyor. Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihi nasıl başlar, çekilen tesbihler nasıl bağışlanır? İşte üç aylar başlangıcı ve tesbihatı…

Üç aylar başlayınca, bugüne özel ibadetler de araştırılıyor. 13 Şubat Recep ayının başlangıcıyla üç aylar için tesbih çekmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan kaynakları bilgileri sorguluyor. Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihi nasıl başlar, çekilen tesbihler nasıl bağışlanır? Üç aylar başlangıcı-tesbihatı

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL BAŞLAR, ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.