UBERAŞI kodu nasıl alınır? Uber aşı kampanyası devam ediyor mu? Uber indirim kodu alma!

Aşı kampanyasında 1 milyon TL hedefini geçen Uber, kampanyayı genişleterek ücretsiz yolculuklara Eylül ayında da devam edecek. Peki, UBERAŞI kodu nasıl alınır? Uber aşı kampanyası devam ediyor mu? İşte Uber indirim kodu alma!

Uber, Türkiye’de Mayıs ayında başlattığı aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk kampanyasını kullanıcıların devam eden yoğun ilgisi üzerine Eylül ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, ”Bu özel projemiz için toplam 1 milyon TL bütçe ayırarak, aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk imkanı sunmayı hedeflemiştik ve hedefimize kısa sürede ulaştık. Bu projeyle Türkiye'deki aşılama sürecine biz de bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Devam etmekte olan talep üzerine, kampanyamıza ek bütçe ayırmaya ve devam ettirmeye karar verdik. Türkiye'nin aşılama sürecine desteğimizi sürdürmek amacıyla kampanyamızı Eylül sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.

UBER AŞI KAMPANYASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Kampanya çerçevesinde, Türkiye’deki Uber kullanıcıları İstanbul Ankara ve İzmir ’deki özel ve devlet hastanelerinde bulunan aşı merkezlerine hem birinci hem de ikinci doz için gidiş dönüş olmak üzere toplam dört kez ücretsiz yolculuk hakkına sahip olacak.

UBERAŞI KODU İLE YOLCUKLUKTA KAÇ TL'YE KADAR İNDİRİM YAPILIYOR?

UBERAŞI koduyla yolculuk başına 40 TL'ye kadar geçerli olan kampanyadan kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için faydalanabilirsiniz.

UBER İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabiliyor. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemiyor. UBERAŞI kodu birinci ve ikinci doz gidiş-dönüş olmak üzere dört yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Uber uygulamasının promosyonlar bölümüne UBERAŞI kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.