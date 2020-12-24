UBER taksi nedir? UBER Türkiye’de neden yasaktı? İstinaf Mahkemesi kararı sonrası UBER geri dönüyor!

Taksici derneklerinin açtığı dava sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı buldu ve Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kalkmasıyla birlilte uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek. Peki, uber nedir?

2009 Haziran ayında "araç çağırma uygulaması" olarak hizmet veren Uber; Garret Camp ve Travis Kalanick tarafından San Francisco'da kuruldu. Şirket kurucularından Kalanick'in bir konferansa katılmak isterken taksi bulamaması sonucu aklına gelen fikirle yola koyulan Uber, bugün dünya çapında sayısız araç filosu ile hizmet veriyor. Mobil uygulama yardımı ile dakikalar içerisinde araç çağırma hizmeti sunan Uber, uygulamaya kayıtlı olan özel araçlar yardımı ile müşterilerine araç hizmeti sağlıyor. İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, yolcular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneklerinden biri olmuş ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmıştı. UBER taksi nedir? UBER Türkiye’de neden yasaktı?

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

2018 Mart ayında Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri dava açmış ve bu dava sonucunda 2019 yılında Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili hazırlanan bir raporda, "Uber ya tamamen engellenmeli ya da yasal meşruiyete kavuşturulmalı" önerisini sunmuştu.

Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.

UBER YASAĞI KALKTI MI?

İlk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı bulan İstinaf Mahkemesi, 24 Aralık 2020 tarihinde Uber'in erişim yasağını kaldırdı. Uber Global sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

UBER NEDİR?

Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.