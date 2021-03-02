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Uber kararı! Avrupa'dan yeni yasak

AA |  02 Mart 2021 Salı - 7:53 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 7:53

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve Uber sürücülerinin akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarının yasaklandığını açıkladı.


Uber sürücülerinin uygulama ile müşteri almaya devam etmesi halinde  para cezasına çarptırılacaklarını ve lisanslarının iptal edileceğini belirten  Vervoort, yeni kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
 
Uber'in sürücüleri ile normal çalışma sözleşmesi yapmak yerine,  bağımsız yüklenici anlaşması ile faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken  Vervoort, Uber'in "ayıplanacak" ve uzun vadede sürdürülemez bir sistem kurduğunu  iddia etti.
 
Brüksel'de yaklaşık 2 bin kadar Uber bulunuyordu. Bu araçlar,  taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyordu.
 
Uber sürücülerine akıllı telefon yasağıyla birlikte dijital uygulama  aracılığı ile faaliyet gösteren sistem, Brüksel'de kullanılamaz oldu.
 
  
 

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Uber yasak Brüksel-Başkent
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