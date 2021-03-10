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Uber'den flaş karar! Bugün başladı

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 10:56

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.


Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren  Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.
 
Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler  bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7  milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi  sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.
 
Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca  Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı  bilgisi verildi.
 

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