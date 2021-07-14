Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlar aşı için hastanelere ve mobil aşı uygulama noktalarına akın ediyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınını kontrol altına almanın en önemli adımının aşıdan geçtiğini her platformda dile getiriyor. Aşılama çalışmalarına destek veren UBER de aşıya gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hakkı tanıyor. Aşı olmak isteyenler Covid-19 aşı uygulaması yapılan bütün hastanelere Uber Taksi ile ücretsiz seyahat edebilecek. Peki, UBER aşı kampanyası ile ücretsiz seyahat nasıl yapılır? UBER aşı kampanyası indirimi ne kadar? UBERAŞI kodu nasıl alınır? İşte UBER aşı kampanyası ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm Türkiye'de devam ediyor. Nüfusun büyük bölümü aşı olurken 2 doz hatta 3. doz aşılamalar da başladı. Aşılama çalışmalarına destek verenlerin başında da UBER geliyor. Aşı olmak isteyenler Covid-19 aşı uygulaması yapılan bütün hastanelere Uber Taksi ile ücretsiz seyahat edebilecek. Aşı olmaya gidecekler UBER aşı kampanyasını merak ediyor. Peki, UBER aşı kampanyası ile ücretsiz seyahat nasıl yapılır? UBER aşı kampanyası indirimi ne kadar? UBERAŞI kodu nasıl alınır? İşte UBER aşı kampanyası ile ilgili merak edilenler...

UBER AŞI KAMPANYASI İLE ÜCRETSİZ SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı kampanyası büyük ilgi görüyor. Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara ’da Covid-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese UBERAŞI koduyla iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor. Kullanıcılar, kampanyayı kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacakların yakınlarının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabiliiyor.

Kampanya çerçevesinde İstanbul ve Ankara’da aşı olacak kullanıcılar UBERAŞI koduyla bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidip evlerine geri dönmek için kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hakkına sahip oluyor.

UBER AŞI KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

UBERAŞI kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabilecek. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek.

UBER AŞI KAMPANYASI İNDİRİMİ KAÇ TL?

UBERAŞI kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

UBERAŞI KODU NASIL ALINIR?

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.