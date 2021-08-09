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TZOB orman yangınları nedeniyle yardım kampanyası başlattı

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 10:35

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), orman yangınlarında zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yanan alanların ağaçlandırılması için ziraat odalarının da katılımıyla yardım kampanyası başlattı.


 TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada,  ülkenin, birçok bölgede art arda çıkan orman yangınlarıyla sarsıldığını ifade  etti.
 
Bundan önceki felaketlerde olduğu gibi bugün de devlet-millet iş  birliğiyle yaraların sarılacağını belirten Bayraktar, "Yangınlarda hayatını  kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.  Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.  Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı." ifadelerini kullandı.
 
Bayraktar, TZOB koordinasyonunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve  ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odasının katılımıyla yangından zarar gören  çiftçiler ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası  başlattıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:
 
"Ziraat odası başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri,  yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin en başta hayvan varlıkları olmak üzere  evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım  alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyor."
 
"Her daim desteklerimizi sürdüreceğiz"
 
Ülke genelindeki ziraat odalarının, yangının çıktığı günden itibaren  yangın bölgelerindeki odalar vasıtasıyla afetten zarar gören çiftçilerin acil  ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları  kaydetti:
 
 "Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık  yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını  da karşılamaya devam ediyorlar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle  çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya katkı sağlamaya çalışacağız.  TZOB ve ziraat odalarımız olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi  sürdüreceğiz."
 
  
 

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TZOB yangın yardım
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