TYT AYT YDT süreleri! YKS’de kaç soru var, kaç dakika veriliyor?

YKS heyecanı dorukta. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak YKS’ye bu yıl 2 milyon 607 bin 903 aday katılacak. Sınavla ilgili son hazırlıklar devam ederken, TYT AYT YDT detaylarına yönelik merak edilenler de sorgulanmaya başladı. YKS’de kaç soru var, AYT, TYT, YDT süreleri kaç dakika?

YKS 2021 için az bir süre kaldı. Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı kontrol edilerek alınacak. Peki, TYT AYT YDT kaç soru sorulacak, YKS’de kaç dakika veriliyor?

TYT AYT YDT SÜRELERİ, KAÇ SORU VAR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.