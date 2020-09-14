TYP numarası nedir? İŞKUR TYP numarası nasıl alınır? (TYP numarası al)

İŞKUR TYP başvuruları başladı. İŞKUR TYP personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte başvuru yapacak kişiler TYP numarası hakkında araştırma yapmaya ve bilgi edinmeye başladı. Arama motorları üzerinden 'İŞKUR TYP numarası nedir, TYP numarası nasıl alınır?' sorusuna yanıt atıyor. İşte TYP numarası hakkında merak edilenler…

İŞKUR TYP personel alımı başvuruları alınmaya başlayınca, vatandaşlar başvuru işlemleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İŞKUR TYP numarası da ilanlara başvuru yapacak kişilerin merak ettiği konunun başını çekiyor. TYP başvuru numarası nedir, TYP numarası nasıl alınır?

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan program TYP başvuruları başladı.

TYP NUMARASI NEDİR, NASIL ALINIR?

TYP numarası , her TYP ilanı için verilen numaradır. Başvuru yapacak adaylar, TYP başvuru sayfasında TYP numarasının üzerine tıklayacak ve yeni açılacak pencerede BAŞVUR butonuna tıklayarak müracaatını yapacak.

esube.iskur.gov.tr adresine gidip iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın.

Açılan sayfada ARA butonuna tıkladığınızda TYP ilanları karşınıza çıkacaktır. Burada , SEÇ kısmının altında bulunan numara TYP numarasıdır. Bu numaraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

TYP sayfasında ilan aramak için il seçimi yapmak yeterli.