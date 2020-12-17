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Twitter, yanlış yönlendiren o bilgileri kaldıracak

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 11:09

Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.


Twitter'dan yapılan açıklamada, gelecek haftadan başlayarak, Kovid-19  aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik  verileceği belirtildi.
 
 Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren  paylaşımların etiketleneceği kaydedilen açıklamada, aşıların nüfusu kontrol  etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda  çürütülmüş iddialarda bulunan, Kovid-19’un gerçek olmadığını veya ciddi etkisi  olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların  kaldırılacağı vurgulandı.
 
 Açıklamada, 2021’in başından itibaren söz konusu paylaşımların  "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi  ifadelerle etiketlenebileceği aktarıldı.
 
 Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre,  dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon  536 bini aştı, virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.

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