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Twitter'dan tweetlere emojilerle tepki verme özelliği

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 17:09 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 17:59

Twitter'dan yapılan açıklamada, bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için Twitter'in bir dizi emoji eklediği belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Tepkiler ayrıca, bir tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak 'beğen'  düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı  daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter; çok çeşitli insanlara, kültürlere  ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle evrensel olarak tanınan ve insanların  tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha  anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık.
 
Bunu yapmak için  tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık  ve insanların tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya  çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok  kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize  'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem  ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweetleri  okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu  belirledik.
 
'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken  hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını  ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz.  Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji  setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler,  bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar  tweetleri hakkında böyle hissederse daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim  yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti."
 
Sınırlı bir süre için kullanılabilecek
 
Açıklamaya göre Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden  öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye  devam edecek.
 
Reaksiyonları görüntülemek için kullanıcılar "Beğen" düğmesine uzun  süre basabilir ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji  seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece "Beğen" düğmesine dokunarak tweetleri  beğenmeye devam edebilir.
 
Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir  şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda tweetleyenlerin  tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak. Bu da  potansiyel olarak daha iyi ifade ve genel sohbete katılım sağlayacak. Reactions  özeliği, sadece Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı  bir süre için kullanılabilecek.
 
Özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak. Twitter,  bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere  genişletmeyi değerlendirecek.

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Twitter tweet emoji
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