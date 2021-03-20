Twitter, Türkiye'de temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini bildirmesinin sevindirici olduğunu aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter'ın temsilci atayacağını belirterek "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan Twitter'ın da 7253 sayılı Kanun'un getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici." ifadesini kullandı.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanun'un ek 4'üncü maddesinin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Sayan, şöyle devam etti:

"Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatan daşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor."

Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube , TikTok ve Facebook 'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.

Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de "reklam yasağı" kararı verildiğine işaret eden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek siber vatan ve dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz."

Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı

Sosyal medya platformu Twitter, "Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Twitter'ın resmi blog hesabından "Türkiye'deki Twitter Üzerine Bir Güncelleme" başlığıyla açıklama yapıldı.

Twitter'ın Türkiye'de tüzel kişilik oluşturma gerekçelerine dair detayların verildiği açıklamada, platformun misyonunun kamusal sohbete hizmet etmek ve servisin insanların bağlantı kurabileceği, güvenilir bilgiler bulabileceği ve kendilerini dünyanın herhangi bir yerinde ifade edebileceği bir yer olmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açık İnternet'i korumaya ve savunmaya kararlıyız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da çevrim içi hizmetler için bölgesel ve küresel standartların oluşturulması çağrısında bulunmaktayız. Küresel ve parçalı olmayan yapıların; çevrim içi toplulukları ve onların haklarını koruduğuna ve çevrim içi toplulukların interneti tüm dünyada aynı şekilde deneyimleyebilmelerini sağladığına inanıyoruz. Buna ek olarak, açık ve rekabetçi bir ortamda, daha küçük şirketler, büyük şirketlerle birlikte çalışmanın yanı sıra gelişebilirler." ifadelerine yer verildi.

"Twitter'ın Türkiye'de açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik"

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımızda, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasası'nı yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik. Bu kararı alırken, açık ve kamusal sohbeti savunmayı ve hizmetimizin her yerdeki insanlara sunulmasını sağlamayı içeren temel misyonumuzu rehber edindik. Türkiye'de Twitter kullanan kişilerin fikirlerini ve verilerini korumaya kararlıyız.

Hükümetten ve kanuni yaptırımlardan gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz. Twitter, ifade özgürlüğü üzerine kurulmuştur ve insanların fikirlerini çevrim içi ortamda ifade etme evrensel haklarına saygı duyuyoruz. Twitter'da belirlenmiş bir insan hakları amacına sahibiz ve süreçlerimizi, ürünümüzü ve politikalarımızı hesap verebilir şekilde düzenliyoruz. Her zaman olduğu gibi kurallarımızı tarafsız ve sağduyulu bir şekilde uyguluyoruz ve uygulayacağız. Türkiye'deki kamusal sohbeti korumak, insanları bu sohbete erişmek için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."