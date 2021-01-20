Türkiye’de 1 milyonun üzerinde günlük erişime sahip Twitter, Periscope ve Pinterest için temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için cezai yaptırım süreci başladı. 19 Ocak tarihi itibari ile Resmi Gazete yayını ile yürürlüğe giren reklam yasağı ile üç sosyal ağa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu imzasıyla reklam verme cezası kesildi. Bu üç şirkete Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu imzasıyla reklam verme cezası kesildi. Peki bu durum reklamveren penceresinden bakıldığında ne ifade ediyor? Reklam Yasağı ne demek? İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan sosyal ağ platformlarına getirilen reklam yasağının detaylarını anlattı.

Twitter, Periscope ve Pinterest’e için temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için cezai yaptırım süreci başladı. Buna göre, 19 Ocak tarihi itibari ile Resmi Gazete yayını ile yürürlüğe giren reklam yasağı kararına göre, Twitter uygulamasına Türk Şirketler artık reklam veremeyecek. Peki, Twitter reklam yasağı ne ifade ediyor? Sürecin detaylarını İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan anlattı.

TÜRK ŞİRKETLERİ REKLAM VEREMEYECEK!

İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan, “Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), daha önce Twitter’a ve benzer başka uygulamalara bildirimi yapılan, Türkiye’de temsilci belirleme ve bunu resmi olarak bildirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için Twitter ile birlikte Periscope ve Pinterest uygulamalarına da reklam yasağı getirildi. Bu platformlara Türk şirketleri reklam veremeyecek. İşin asıl özeti bu.” diye konuştu.

Karaoğlan, reklamveren penceresinden bakıldığında reklam yasağını açıkladı:

“Öncelikle bilinmelidir ki, reklam sektörü bu anlamda ciddi bir zarara uğramaz. Uğrayamaz. Reklam dünyası akan su gibidir, akar ve yatağını bulur. Olan Twitter’a mı olur dersek, aslında tam da öyle olur. Rakip ve alternatif mecralar reklam pastasından hemen paylarını alabilmek için sıraya girerler. Çünkü reklam döngüsü devam etmek zorunda ve hızlıca yeni bir kriz yönetimi ile yeni kampanyalar birbirini kovalar. Hatta bu reklam yasağının uygulanıyor olması, reklamcılar arasında yeni kampanya fikirlerini de beraberinde getireceğinden belki de reklamveren tarafında yeni bir hareketlenmenin de yaşanacağı anlamına gelebilir.”

İÇERİK ÜRETİCİLER, FENOMENLER YA DA ÜNLÜLER BU YASAK KAPSAMINDA MI?

Karaoğlan, sosyal medya ünlüleri için de durumu şöyle açıkladı:

“Sosyal medya dünyasında isimleri Influencer olarak bilinen içerik üreticiler, fenomen ya da ünlüler, bu yasak kapsamında tutulmuyor gibi görünse de içinde reklam unsuru barındıran tüm içerikler bu yasak kapsamına dahil edilecektir. Bu durumda böyle bir riski ne reklamveren alabilir, ne de o reklamı sayfasında yayınlayacak hesap sahibi. Reklam şirketleri de bu konularda tebdirlerini alacaklardır elbette. O yüzden içinde reklam-tanıtım olabilecek her durum bu yasak kapsamına alınacaktır.”

TÜRK ŞİRKET REKLAM VEREMEYECEK AMA YURTDIŞI KAYNAKLI ŞİRKETLERDE DURUM NE?

Bu yasağı delme girişimlerinin olacağını dikkat çeken Barış Karaoğlan, “Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu şu; bu yasağı delmeye çalışacak girişimlerin olabileceğini hesap edersek, yabancı kaynaklı bir şirket üzerinden elbette Twitter’a ya da yasaklı diğer platformlara reklam verilebilir-verilecektir fakat bu durumda, reklamın içeriği Türkiye’deki bir hizmeti ya da ürünü barındırıyorsa, yine reklam yasağına dahil edilebilecektir. O yüzden önem ve özenle dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğundan, yasalarımız önünde suç olabilecek girişimlerden kaçılması doğru olacaktır.” Diye konuştu.

TWİTTER BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Barış Karaoğlan bundan sonraki süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Twitter’ın yapacağı şey belli, bir durum değerlendirmesi yaparak, ne kaybettik, ne kazanacağız sorularını kendilerine soracak ve bir hareket planı çerçevesinde kararlarını uygulamaya sokacaklar. Temsilci atayarak, sergilemeye çalıştıkları kararlı tutumlarından vazgeçmeleri en doğru yol olacaktır. Aksi halde, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının bu kadar yoğun olduğu ve reklam pastası bu denli büyük olan bir ülkeden tam anlamıyla vazgeçmek, verilebilecek en yanlış karar olacaktır. Tahminen önümüzdeki günlerde temsilci atamaya karar verdiklerini açıklayacaklardır.”