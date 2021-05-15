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Twitter o mesajı engelledi! İsrail çılgına döndü

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 19:26

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bir mesajı yayınlamasına izin veremeyen ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'a tepki gösterdi.


Günlerdir Gazze'de Filistinli sivilleri hedef alan İsrail'in son hedefi mikro blog platformu Twitter oldu.
 
Ülkenin Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydının birkaç saat arayla iki kez yayınlamak isteyen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter kurallarına takıldı.
 
Söz konusu paylaşım 'yayın kurallarının ihlali' olarak sınıflandırıldı ve paylaşıma izin verilmedi.
 
Bunun üzerine IDF konuya yine Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.
 
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
 
'Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik.' (Hürriyet)
 

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