Twitter'ın yeni özelliği Türkiye'de tekrar kullanıma açıldı

Dünyanın en popüler ağlarından biri olan Twitter için Türkiye özelinde bir test başlamıştı. Twitter Rections yani Twitter Reaksiyonlar özelliği atılan tweetlere emoji ile tepki vermeye odaklanıyordu.

Twitter kullanıcıları tarafından çok da beğenilmeyen ve olumsuz geri dönüş verilen özellik, teknik olarak da bazı hataları içinde barındırıyordu. Birkaç günlük test sürecinin ardından kaldırılan reaksiyonlar, tekrar geri döndü.

EMOJİLERDEN BİRİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ

Platform tarafından yapılan resmi açıklamaya göre reaksiyonları görüntülemek için, kullanıcılar Beğen düğmesine uzun süre basabilir ve bir Tweet hakkında hissettiklerini göstermek için 5 emojiden birini seçebilir.