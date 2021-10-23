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Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:15

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının otomatik olarak sağ eğilimli siyasi görüşlere daha çok yer verdiği bildirildi.


Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli  siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden  gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.
 
Sosyal paylaşım sitesinin yöneticisi Rumman Chowdhury, Twitter'ın  kullandığı yapay zeka teknolojisinin platform üyelerine nasıl siyasi içerik  önerdiğini araştırırken bu keşfin yapıldığını, ancak bunun nedeninin bilmediğini  ve "cevaplaması zor bir soru" olduğunu kaydetti.
 
Twitter, daha önce "muhafazakarlık karşıtı önyargı" iddialarıyla karşı  karşıya kalmıştı.
 
7 ülkenin 6'sında sağ siyaset öne çıkıyor
Twitter, söz konusu sonuçlara ulaşmak için ABD, Kanada, İngiltere Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının  siyasi içerikli paylaşımlarını inceledi.
 
1 Nisan ila 15 Ağustos 2020 arasında milyonlarca paylaşımı analiz eden  platform, 7 ülkenin 6'sında sağcı siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımların,  solcu siyasetçilerinkilerden daha çok öne çıkarıldığı gerçeğiyle karşılaştı.
 
Twitter nisan ayında, kullandıkları formülün "kasıtsız zararlara"  katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttüğünü  açıklamıştı.
 
Sosyal medya firması mayıs ayında ise platformda paylaşılan görsel  malzemeleri otomatik olarak kırpan yapay zekanın, beyazların siyahlara ve  kadınların erkeklere tercih edilmesi gibi bir sorunu ortaya çıkardığını  açıklamıştı.
 

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Twitter yapay zeka Twitter'ın yapay zekası
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