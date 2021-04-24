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Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı!

24 Nisan 2021 Cumartesi - 10:36 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 10:36

Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan"1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.  Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'a uygulanan  reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme  yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve bugün Resmi  Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirerek, "Böylece 1 Ekim 2020'de  başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı. Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak  güvence altına alındığını vurgulayan Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ  şirketlerinin, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme  kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını  düşündüğünü kaydetti.
 
  "Türkiye, dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının  koruyucusudur"
 
  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla yükümlülüklerin  her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Sayan,  "Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının  koruyucusudur. #SiberVatan'ımız için tün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça  regülasyonlarına devam edeceğinin altını çizen Sayan, yapılan düzenlemelerin  diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesinin kendilerini mutlu ettiğini  ifade etti.  Sayan, Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin  uygulamalarını dikkatle izleyeceklerini belirtti.
 
   Twitter'ın şirketi İstanbul'da kuruldu
 
   Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili  Müdürlüğü kayıtlarına göre, Twitter, "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi"  unvanıyla şirket kurdu.   10 bin lira sermayeli şirketin adresi, İstanbul'un Şişli ilçesi  oldu.
 

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Twitter reklam yasak
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