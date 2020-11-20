Twitter'ın çok konuşulan özelliği artık tüm hesaplarda!

Twitter'da hikaye özelliği kullanıma açıldı. Öncelikli olarak onaylanmış hesaplarla test edilen Twitter hikaye özelliği artık tüm hesaplarda aktif olmaya başladı.

Twitter, yeni özelliği "Fleets" i duyurdu. Snapchat ile hayatımıza giren, Instagram ile iyice yerleşen "hikayeler" artık Twitter 'da da olacak.

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook 'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var.

Öncelikli olarak onaylanmış hesaplarla test edilen Twitter hikaye özelliği artık tüm hesaplarda aktif olmaya başladı.

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak.