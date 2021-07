Twitter hakkında yeni araştırma! Her 5 paylaşımdan biri…

Twitter’da yapılan her 5 paylaşımın en az 1’inde emoji bulunuyor. EmojiPedia’dan elde edilen verilerde görüldüğü kadarıyla dünya çapında emoji kullanımı her zamankinden daha fazla. 2021 yılında sosyal medya platformlarının kullanımının da artmasıyla insanlar duygularını emojiler ile göstermeyi artırdı.

2014 YILINDAN BERİ BÜYÜK YÜKSELİŞTE

Yeni araştırma raporuna göre şu anda her 5 paylaşımın en az 1’inde emoji kullanılıyor. 2014 yılında atılan bütün tweetlerin yüzde 10’unda emoji varken, 2019 yılında her 6 paylaşımdan 1’inde emoji vardı. Çalışmaya konu olan tweetler ise kabaca 7 milyar tweet. On yıllık süreçte dünya çapındaki tweetlerin incelendiği araştırmada, bu yılın temmuz ayında tüm zamanların en çok emoji kullanımı saptandı. Diğer aylarda bu rakamın aşılması bekleniyor.