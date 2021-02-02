Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok... Yeni dönem başlıyor! Son hafta...

Türkiye'nin sosyal medya kullanıcılarının haklarını korumak için hazırladığı ve küresel ölçekte ses getiren Sosyal Medya Yasası sonrası şirketlerin temsilcilik açma çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve reklam yasağı başlamadan önce temsilcilik açmayı kabul eden şirketler bu hafta temsilcilik açma işlemlerini tamamlayacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağının ardından nisan ayında ise Twitter ve Pinterest Türkiye'de hala temsilcilik açmayı kabul etmemiş olursa bant genişlikleri daraltılacak. BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.