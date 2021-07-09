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Twitter duyurdu! Düzenlemelere uyulacak

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 16:38

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hindistan'ın internet şirketlerine getirdiği yeni düzenlemelere uyacağını bildirdi.


Bloomberg'in haberine göre, şirket avukatları aracılığıyla Delhi  Yüksek Mahkemesine yaptığı bildirimde, uyum çalışmalarını yürütmek üzere bir  görevlinin atandığı, kullanıcı şikayetlerini inceleyecek resmi temsilcinin 11  Temmuz'da belirleneceği ve 8 hafta içinde ülkede ofis açılacağını belirtti.
 
Hükümet, mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT)  kuralları uyarınca Twitter, Facebook ve Google gibi uluslararası internet  şirketlerinin artık kullanıcılarca oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk  koruması"ndan yararlanamayacağını ifade etmişti.
 
Yeni düzenlemeyle şirketlere ülkede ofis açma, temsilci bulundurma,  kullanıcı şikayetlerini yerinde inceleme, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin"  kaynağını bildirme ve içerikleri kaldırma zorunluluğu getirilmişti.
 
Twitter, yeni kuralları "ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit"  olarak nitelendirmiş, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sitedeki bazı  paylaşımlar nedeniyle şirket aleyhine davalar açılmıştı.
 

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