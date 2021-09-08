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Twitter'dan yeni tasarım ve özellikler geliyor

08 Eylül 2021 Çarşamba - 17:48 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 17:48

Sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler için testlerini yapmaya başladı. Yeni tasarımıyla bizleri karşılamayı planlayan popüler platform, iOS kullanıcıları için ana sayfada görülen fotoğrafları herhangi bir kenar boşluğu olmadan göstermeyi planlıyor.


Twitter’ın bir diğer yeniliği ise kişilerin takipçilerini düzenlemelerine odaklanıyor. Instagram’da aktif olarak kullanılan, sizi takip eden birisini engellemeden takipçileriniz arasından çıkarabilme özelliği Twitter için de geliyor. Bu özeliğin hem Android hem de iOS kullanıcılarının faydalanması sağlanacak.
 
TÜM KULLANICILAR İÇİN ÖZELLİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ BİLİNMİYOR
 
Görsel açıdan Instagram’a benzeyeceği söylenen Twitter’ın son kullanıcıya ulaştıktan sonra nasıl tepkiyle karşılanacağını bilmiyoruz. Özelliğin aynı zamanda tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da belli değil. milliyet.com.tr

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Twitter tasarım özellikler
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