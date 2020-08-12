Twitter'dan yeni özellik! İstenmeyen yorumlar kontrol altına alınıyor!

Sosyal medya platformu Twitter, kimlerin atılan tweetlere cevap verebileceğinin seçileceği yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki, Twitter'da istenmeyen yorumlar nasıl kontrol altına alınır? İşte Twitter'ın yeni özelliği ile ilgili detaylar...

Twitter yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Twitter 'dan yeni konuşma ayarları ile ilgili açıklama yapıldı. Twitter kimlerin atılan tweetlere cevap verebileceğinin seçileceği yeni özelliğini kullanıcılara sunduklarını duyurdu. Sosyal medya devi, attığı tweetlere istemediği yanıtlar gelmesinden sıkılan kullanıcıları için geliştirdiği yeni özelliğini tanıttı. Peki, Twitter'da istenmeyen yorumlar nasıl kontrol altına alınır? İşte Twitter'ın yeni özelliği

Sosyal medya platformu Twitter, kimlerin atılan tweetlere cevap verebileceğinin seçileceği yeni özelliğini tüm kullanıcılarına sundu.

Siber zorbalığın sosyal medyada artış göstermesiyle hakaretler içeren yorumlar ve cevapların önüne geçmek için Twitter, insanların başlattıkları sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için yeni ayarları kullanıma sundu.

SOHBETLER ÜZERİNDE KONTROL ÖZELLİĞİ

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tweetiniz sizin alanınız demek, bu nedenle insanların başlattıkları sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için yeni ayarları test ediyoruz. Bazen insanlar kimin cevap verebileceğini seçebildikleri zaman neler olduğu hakkında daha rahat konuşurlar. İnsanların bu ayarları daha önce gerçek anlamda mümkün olmayan sohbetleri gerçekleştirmek için kullandıklarını gördük. Bugünden itibaren istenmeyen yanıtların anlamlı sohbetlerin önüne geçmemesi için bu ayarları herkes kullanabilecek." denildi.

TWİTTER'DA İSTENMEYEN YORUMLAR NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Tweet atmadan önce, üç seçenekle kimin yanıt verebileceğini seçin:

1) herkes (standart Twitter ve varsayılan ayar),

2) sadece takip ettiğiniz insanlar veya

3) sadece bahsettiğiniz insanlar.

Son iki ayara sahip Tweetler etiketlenecek ve yanıt veremeyen kişiler için yanıtla simgesi grileşecek. Yanıt veremeyen kişiler yine de bu Tweetleri görüntüleyebilecek, Retweetleyebilecek, Yorum ile Retweetleyebilecek, paylaşabilecek ve beğenebilecek.