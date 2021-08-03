Twitter’dan yalan haberle mücadele adımı!

Twitter, yalan haberle mücadele için AP ve Reuters'la işbirliğine gittiklerini açıkladı.

Mikroblogging sitesi Twitter, sosyal paylaşım sitelerinin en büyük problemleri arasında gösterilen yalan haberlerle mücadele için önemli bir adım attı.

Şirket, iki büyük haber ajansı Reuters ve Associated Press'le (AP) işbirliğine gidildiğini duyurdu.

Silikon Vadisi merkezli Twitter'ın amacı Reuters ve AP'den aldığı verilerle platformdaki yanlış bilgileri ve yalan haberleri kaldırmak. Twitter böylece ilk kez haber platformlarıyla direkt işbirliğine gitmiş oldu.

Twitter hem AP hem Reuters ile ayrı ayrı çalışılacağını belirtti.



Başta Facebook olmak üzere sosyal paylaşım siteleri platformlarını yanlış bilgilerden temizlemeye çalışıyor.