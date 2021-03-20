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Twitter'dan son dakika Türkiye kararı!

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 0:13 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 0:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini bildirmesinin sevindirici olduğunu aktardı.


Sayan, Twitter ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden yaptığı  paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı  sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter'ın temsilci atayacağını belirterek "İnternet  trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan Twitter'ın da 7253  sayılı Kanun'un getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması  sevindirici." ifadesini kullandı.
 
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal  ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanun'un ek  4'üncü maddesinin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Sayan,  şöyle devam etti:
 
"Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile Pinterest  dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci  atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.  Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak  ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor."
 
 Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt  temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube, TikTok ve  Facebook'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının  ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.
 
Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun  emrettiği şekilde Ocak 2021'de "reklam yasağı" kararı verildiğine işaret eden  Sayan, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin  daraltılmasıydı. Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle  karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin  hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a  şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek siber  vatan ve dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz."
 

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