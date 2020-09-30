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Twitter'dan şaşırtan karar! Engellendi

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 14:49 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 14:49

Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Zoltan Kovacs, Twitter'ın, Macaristan hükümetinin resmi hesabını engellediğini açıkladı.


Zoltan Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan  hükümetinin, Twitter'daki "About Hung ry" isimli resmi hesabının herhangi bir  açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti.
 
Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk defa bugün hukukun  üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağını ve Twitter'ın aynı gün Macar hükümetinin  hesabını bloke etmesinin "olağanüstü derecede ilginç" olduğunu kaydetti.
 
Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve  Twitter'dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.
 
  
 

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Twitter Macaristan engel
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