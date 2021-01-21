Twitter’dan flaş Çin kararı! Askıya alındı

Kapatma gerekçesi olarak ‘@ChineseEmbinUS’ kullanıcı adına sahip hesaptan 7 Ocak'ta, yapılan paylaşımlar gösterildi.

Söz konusu mesajlarda Uygur Türkleri ile ilgili olarak, ‘Aşırılığın ortadan kaldırılması sürecinde etnik azınlığa mensup kadınlar özgürleştirildi. Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığı desteklendi, artık bebek yapma makineleri değiller.’ ifadeleri kullanılmıştı.

Gönderi Twitter tarafından kaldırıldı ve artık mevcut olmadığını belirten bir etiketle değiştirildi.

Twitter sözcüsü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı, ‘Yayın politikamızı ihlal ettiği için ve şu ifadelere yer verildiği için harekete geçtik: “Din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik köken” Twitter olarak biz bir grup insanın ötekileştirilmesini yasaklıyoruz.’