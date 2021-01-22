22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0070 0.35
USD 7,3940 0.36 ALTIN 440,590 -0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

Twitter'dan bomba İran hamlesi! Askıya alındı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 18:29

Twitter, Trump’ı tehdit eden İran Lideri Hamaney’in bir hesabını askıya aldı.


Twitter, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir  Twitter hesabını, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içeren bir  paylaşımda bulunması nedeniyle askıya aldı. 
 
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya aldıktan  sonra bir kez daha gündeme gelen Twitter, bu kez de İran Lideri Hamaney'in hesabı  için harekete geçti.
 
Hamaney'e ait kurumsal hesaplardan  "khamenei_site" tarafından yapılan  paylaşımda, Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü  Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine atıfta bulundu.
 
Trump'ın bir golf sahasında, drone saldırısının hedefinde olduğunu  tasvir eden görsel "İntikam kaçınılmazdır" notuyla söz konusu hesaptan paylaştı.
 
Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'a Hamaney'in  hesabını askıya alması çağrısında bulundu.
 
Twitter, çağrılara uyarak paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı. Öte  yandan Hamaney'in daha yoğun kullandığı hesaplarının hala açık olması dikkati  çekti.
 

ETİKETLER

Trump Hamaney İran
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.