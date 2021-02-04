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Twitter'dan Bahçeli'ye sansür! MHP'den çok sert tepki

04 Şubat 2021 Perşembe - 19:53 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 19:53

Twitter, MHP lideri Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma kısıtlama getirdi. Bu engellemenin ardından MHP'den "Eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir" tepkisi gösterildi.


Twitter tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirildi.
 
Twitter sansürü sonrası MHP'den yapılan açıklama şöyle;
 
Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir.
 
Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.
 
Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.
 
Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.

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