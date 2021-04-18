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Twitter çöktü mü? Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor?

18 Nisan 2021 Pazar - 15:22 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 15:27

Sosyal medya ağı Twitter'da dün başlayan sorun bugün de hala devam ediyor. Kullanıcılar 'Twitter çöktü mü?' sorusunu araştırıyor. Yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle Twitter çöktü mü? Twitterda fotoğraflar neden açılmıyor? Twitterda fotoğraf yükleme sorunu mu var? Twitterda fotoğraf sorunu ne zaman çözülecek? sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Twitter sorunu ile ilgili detaylar...


Sosyal medya devi Twitter çöktü. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter son günlerde yaşanan problemlerle gündeme geliyor. Dün başlayan erişim sorununun ardından kullanıcılar bugün de fotoğrafların yüklenme problemi ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Twitter'a fotoğraf paylaşımlı twit atamıyorlar. Pek çok kişi paylaşımlarını fotoğraf olmadan paylaşabiliyor. Yeni yaşanan bu problemle ilgili henüz açıklama yapılmadı. 
 
 
TWİTTER'DAN ERİŞİM SORUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ 
Yaşanan aksaklıklarla ilgili platformdan açıklama geldi. Twitter, kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
 
Yapılan açıklamada “En kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
 

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