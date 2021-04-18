Twitter çöktü mü? Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor?

Sosyal medya devi Twitter çöktü. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter son günlerde yaşanan problemlerle gündeme geliyor. Dün başlayan erişim sorununun ardından kullanıcılar bugün de fotoğrafların yüklenme problemi ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Twitter'a fotoğraf paylaşımlı twit atamıyorlar. Pek çok kişi paylaşımlarını fotoğraf olmadan paylaşabiliyor. Yeni yaşanan bu problemle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
TWİTTER'DAN ERİŞİM SORUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Yaşanan aksaklıklarla ilgili platformdan açıklama geldi. Twitter, kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Yapılan açıklamada “En kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.