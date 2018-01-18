Twitter çöktü mü? sorusu, birçok kullanıcının yaşadığı bağlantı sorunun ardından sorulmaya başlandı. Dünyanın en çok kullanılan sosylame medya platformlarından olan Twitter'da bazı bölgelerde bağlantı sorunu yaşandı. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'daki sorun nerelerde yaşandı?
Twitter'a erişim saat 23.00 civarında kesildi. Sosyal medya platformu Twitter'a kullanıcılar giriş kısa süreli yapılamadı. Gelen ilk bilgiler, Twitter'a erişim sorunun Avrupa genelinde yaşandığı yönünde. Twitter'a erişim saat 23.15 civarında Türkiye'den tekrar sağlandı.
Twitter'a erişim saat 23.15 civarında Türkiye'den tekrar sağlandı.
Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle Twitter yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.