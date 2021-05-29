Twitter Blue nedir? Twitter Blue ücretli mi? İşte Türkiye fiyatı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter ücretli üyelik modelini devreye aldı. Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği uygulamaya koydu. Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır karlılık sorunu yaşıyordu. Peki, Twitter Blue nedir? Twitter Blue ücretli mi? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Twitter Blue özellikleri...

Uzun süredir yeni para kazanma modeli üzerinde çalışan Twitter , ücretli üyelik modeli fikrini resmen hayata geçirdi. Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği devreye aldı. Kullanıcılar da bu kararın ardından 'Twitter ücretli üyelik zorunlu mu?, Twitter Blue Türkiye ücreti ne kadar?' sorularını araştırıyor. Peki, Twitter Blue nedir? Twitter Blue ücretli mi? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Twitter Blue özellikleri...

TWİTTER BLUE NEDİR?

Gelir yaratmakta zorlanan sosyal paylaşım sitesi Twitter, ücretli üyelik modelini tanıttı. Twitter Blue adı verilen bu model bazı ülkelerde kullanıma sokuldu.

Mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi. Twitter Blue adı verilen servis şimdilik birçok ülkede hizmete sunuldu.

TWİTTER BLUE NE KADAR? İŞTE TÜRKİYE FİYATI!

İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar

Apple Store'un Türkiye sayfasındaki bilgilere göre ise Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı 30.99 lira oldu.

Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek.

Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC'de yer alan habere göre Twitter ofisi "geri alma özelliğine" ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

YENİ ÖZELLİKLER GELECEK!

Twitter daha önce yaptığı açıklamalarda ücretli üyelik modelinde yeni özellikler üzerine çalıştıklarını söylemişti.

Yeni modelin İngiltere ve ABD'de bile bütün kullanıcıların hizmetine açılmadığı belirtildi.

TWİTTER KARLILIK SORUNU YAŞIYORDU!

Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır karlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor.

Daha önce Bloomberg'de yer alan haberlere Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi.

TWEETDECK ÜCRETLİ OLABİLİR!

Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.