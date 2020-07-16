Twitter bitcoin depremi ile sallandı! Ünlü isimler bir bir hacklendi

Sosyal medya platformu Twitter'da bitcoin dolandırıcılarının yaptığı hacklenme krizi yaşanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin, siyasilerin ve büyük şirketlerin hesapları bir bir hackleniyor. Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan son açıklamada sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor ifadesi kullanıldı. Öte yandan Twitter, Bitcoin için yapılan hack olayından sonra bütün onaylı hesaplara kısıtlama getirdiğini duyurdu. Twitter hesabı ele geçirilen arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimler yer aldı.