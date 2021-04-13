Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak
AA | 13 Nisan 2021 Salı - 17:37 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 17:37
Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter
'in Afrika
operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber
olduğunu belirtti.
Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.