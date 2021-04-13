13 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.18 EURO 9,7100 -0.07
USD 8,1310 -0.23 ALTIN 455,860 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 17:37 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 17:37

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.
 
Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ETİKETLER

Twitter Afrika ofis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.