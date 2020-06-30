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Twitch, Trump'ın kişisel hesabını askıya aldı

30 Haziran 2020 Salı - 16:59 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 17:00

İnternetten canlı yayın platformu Twitch, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle askıya aldı.


"The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, Trump'ın 2016  başkanlık seçim kampanyasının başlangıcında, Meksikalı göçmenlerle ilgili "Ülkeye  uyuşturucu getiriyorlar, suç getiriyorlar. Onlar tecavüzcüler." ifadelerini  kullandığı miting konuşmasının yeniden yayımlanması nedeniyle söz konusu hesaba  tedbir getirildi.
 
Öte yandan Trump'ın 2020 seçim kampanyasının başlangıcı olarak  Tulsa'da yaptığı mitingin yayını sırasındaki izleyicilerin ırkçı yorumlarına da  uyarılar konuldu.
 
Şirket, tedbirle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Twitch'teki herkes  gibi, politikacılar da Hizmet Şartları ve Topluluk Kurallarına uymak zorundadır.  Bir içerik siyasi olduğu için veya haber değeri var diye bundan muaf  tutulmayacaktır. Bize şikayet edilen içerikler hakkında, eğer kurallarımızı ihlal  ediyorsa gereken yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Trump'ın popüler bir kişisel hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi  Twitter'da ABD Başkanının bazı paylaşımlarına, topluluk kurallarına aykırı olduğu  gerekçesiyle "kötü davranış", "manüple edilmiş medya" ve "şiddeti yüceltme"  uyarıları konulmuştu.
 
  
 

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Twitch Trump askıya aldı
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